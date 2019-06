Drucken Pizzafest am Backhaus Großglattbach (p). Der TSV Großglattbach veranstaltet am Samstag (29. Juni) ab 17 Uhr sein schon fast traditionelles Pizzafest. Aus dem historischen Backhaus in der Großglattbacher Ortsmitte werden vom TSV-Backhausteam wieder ofenfrische Pizzen hergestellt. Spezielle... »