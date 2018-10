Der Winter kann kommen! Beim Kleinglattbacher Bauhof hat die Stadt Vaihingen ihre neue Salz-„Tankstelle“ eingerichtet. Vier Silos à 75 Kubikmeter sind in den vergangenen Tagen installiert worden. Das Salz wird in den nächsten Tagen geliefert. Die Kosten sind beachtlich. So lag die Vergabesumme bei den Tiefbauarbeiten bei 340 000 Euro, die Silos haben einen Preis von rund 140 000 Euro. Dass sie zuerst vor dem Stadtbauamt in der Friedrich-Kraut-Straße angeliefert wurden, war sicherlich ein Logistik-Fehler. Foto: Arning