Auto gestreift und abgehauen

Bietigheim-Bissingen (p). Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 8.30 und 18.15 Uhr mit seinem Fahrzeug einen in der Paul-Bühler-Straße in Bietigheim-Bissingen abgestellten VW gestreift und damit einen Schaden von etwa 500 Euro verursacht. Bei dem Tatfahrzeug soll es sich um einen älteren grauen VW-Bus mit bunter Aufschrift gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0 71 42 / 40 50 an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu wenden.