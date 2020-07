Auto erfasst Radfahrerin

Ludwigsburg (p). Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Mittwoch eine Zwölfjährige in ein Krankenhaus bringen, nachdem sie gegen 7.40 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Ludwigsburg in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Ein 45-jähriger Audi-Lenker wollte von der Alt-Württemberg-Allee in den Kreuzungsbereich zur Friedrich-Ebert-Straße einfahren. Vermutlich achtete er hierbei nicht auf die von links kommende vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, die auf einem Radweg unterwegs war. Es kam schließlich zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer.