Auto erfasst Mann und fährt weiter

Mühlacker (p). Einfach davongefahren ist am Freitag eine unbekannte Autofahrerin, die in Mühlacker einen Fußgänger angefahren und verletzt hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich der 36-jährige Fußgänger gegen 10.30 Uhr in der Goethestraße, als er von der Unbekannten mit ihrem roten Fahrzeug erfasst wurde. Die näheren Umstände sind aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Autofahrerin fuhr dann offenbar einfach davon, ohne sich um den Mann zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 0 70 41 / 9 69 30 entgegen.