Schwieberdingen (p). Ein 17-jähriger Radfahrer ist am Dienstag gegen 15.45 Uhr bei einem Unfall in Schwieberdingen schwer verletzt worden. Der 70-jährige Fahrer eines Opel fuhr aus einer Grundstücksausfahrt in der Markgröninger Straße. Dabei übersah er vermutlich den von rechts kommenden 17-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß und der Jugendliche, der einen Skaterhelm trug, stürzte. Am Pkw entstand ein Schaden von 1500 Euro.