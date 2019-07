Gerlingen (p). Leichte Verletzungen hat eine 39 Jahre alte Fußgängerin davongetragen, die am Freitag gegen 9.50 Uhr in der Schulstraße Ecke Kirchstraße in Gerlingen in einen Unfall verwickelt worden ist. Ein 57 Jahre alter Mercedes-Lenker, der von der Schulstraße nach rechts in die Kirchstraße abbog, übersah die Fußgängerin vermutlich, die sich bereits etwa mittig auf dem Fußgängerüberweg befand. Der entstandene Schaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt.