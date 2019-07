Pforzheim (p). An der mit einer Ampel geregelten Kreuzung Goethestraße/Zerrenerstraße in Pforzheim ist es am Samstag gegen 11.15 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 75-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst wurde, das von eine 38-jährigen Frau gefahren wurde. Die Fußgängerin stürzte dabei zu Boden und verletzte sich leicht.