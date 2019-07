Auto demoliert

Hessigheim (p). Am Sonntag gegen 9 Uhr bemerkte eine Zeugin in der Straße „Am Felsengarten“ in Hessigheim einen beschädigten VW. Ein Unbekannter hatte die Heckscheibe sowie eine der Fensterscheiben im hinteren Bereich eingeschlagen sowie eine Tür zerdellt.