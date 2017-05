Ob das wohl ein Schildbürgerstreich ist? Mit einiger Verwunderung hat unser Leser Peter Fraass an Himmelfahrt die Absperrung des Parkplatzes oberhalb des Enzweihinger Sportplatzes zur Kenntnis genommen. „Als Anwohner sind wir gewohnt, dass an Fronleichnam dieser Platz für den Gottesdienst im Freien genutzt wird“, schreibt er. Aber an Himmelfahrt? Des Rätsels Lösung: Der Bauhof hat sich bei den Feiertagen vertan.