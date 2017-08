Vaihingen (p). Die EnBW Rentner Neckar/Alb organisieren am Sonntag (27. August) eine Ausfahrt in die Kurstadt Bad Ems an der Lahn. Dort findet Europas drittgrößter und Deutschland größter Blumenkorso statt. Rund 1,5 Millionen Dahlienköpfe und Schnittblumen begleitet mit Grün

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen