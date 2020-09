Ludwigsburg (p). In der Stadtkirche Ludwigsburg spielt am Sonntag (13. September) um 18 Uhr Stephan Leuthold, Domorganist in Bremen, das Eröffnungskonzert des Ludwigsburger Orgelherbstes. In Ludwigsburg ist er kein Unbekannter, hat er doch zwischen 2006 und 2014 hier das Amt des Stadtkirchen- und Bezirkskantors ausgeübt. Auf dem Programm stehen Werke von Kuhnau, Mendelssohn, Liszt und Karg-Eleft und Bach. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.