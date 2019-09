Auftakt des Orgelherbstes

Bietigheim-Bissingen (p). Am Sonntag (8. September) beginnt der Bietigheimer Orgelherbst in der katholischen Kirche Sankt Laurentius in Bietigheim-Bissingen, Uhlandplatz 1.

Das Auftaktkonzert gestaltet Dekanatskantor und Konzertorganist Jürgen Benkö, welcher in den letzten Jahren in vielen berühmten Kirchen im In- und Ausland Konzerte gab. Zuletzt war er Gastorganist in der Chiesa di San Giorgio in Varenna (Italien) und im Dom zu Bamberg. Des Weiteren leitet er die Kantorei und den Motettenchor an Sankt Laurentius Bietigheim. Benkö ist bekannt für seine Virtuosität und seine Registrierkunst an der Orgel. Er hat ein anspruchsvolles Konzertprogramm zusammengestellt.

Zuerst wird eine Komposition von Johann Sebastian Bach (1685-1750) zu hören sein. Das beliebte Werk, das heute unter dem Namen „Italienisches Konzert“ bekannt ist, hat Johann Sebastian Bach 1735 als zweiten Teil seiner „Klavierübung“ publiziert. Eine Veröffentlichung stellte zur damaligen Zeit eine Besonderheit dar, und es leuchtet ein, dass Bach hierfür Werke bestimmte, die ihm entsprechend repräsentativ und hochstehend erschienen. Ursprünglich für ein zweimanualiges Cembalo komponiert, entfaltet diese Musik mit ihrer Terrassendynamik im Kontrast zwischen Piano und Forte auch auf der Orgel ihren Reichtum, wird doch darin der vitale Wechsel zwischen dem Solo und einem imaginären Orchestertutti nachgeahmt. Danach erklingt „Praeludium und Fuge“ fis-Moll, Bux WV 146, von Dietrich Buxtehude (1637-1707). Buxtehude komponierte in seinem Leben zahlreiche Orgelwerke, ausschließlich für den kirchlichen Gebrauch, welche die kompositionstechnische Meisterschaft Buxtehudes beweisen. Des Weiteren wird von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) die Sonate Nr. 1 in f-Moll zu hören sein. Mendelssohn war der erste Komponist von internationalem Rang nach Bach, der sich nach knapp 100 Jahren wieder ernsthaft mit der Orgel auseinandersetzte. Er gilt als der Schöpfer der romantischen Orgelsonate. Der Höhepunkt des Konzerts wird von Max Reger (1873-1916) die „Phantasie und Fuge über B-A-C-H“ sein. In diesem Werk zeigt es sich, wie neuartig und kühn Regers Tonsprache ist. Die vier B-A-C-H-Töne, die vorher schon unter anderem Robert Schumann und Franz Liszt zur Grundlage bedeutender Orgelkompositionen gemacht haben, werden in Regers Phantasie zu einem regelrechten Leitmotiv. Es gibt kaum einen Takt, in dem sie nicht in vielerlei Umformungen und Umspielungen gegenwärtig sind.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Kirchenmusik an Sankt Laurentius wird gebeten.

Die beiden weiteren Konzerte des Bietigheimer Orgelherbstes finden statt am Sonntag (15. September) mit Darko Pleli aus Wien/Österreich und am Sonntag, (22. September) mit Ennio Cominetti aus Varenna/Italien. Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.