Hemmingen (p). In der Hochdorfer Straße in Hemmingen ist es am Freitag gegen 6.50 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Ein 48-Jähriger bemerkte vermutlich aus Unachtsamkeit nicht, dass zwei Fahrzeuge vor ihm schon verkehrsbedingt angehalten hatten, heißt es in dem Bericht des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Ein 53-jähriger Autofahrer wurde dabe leicht verletzt. Der Schaden liegt bei insgesamt circa 8000 Euro.