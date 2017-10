Arbeiten in der Tiefgarage

Mühlacker. Ab Montag (9. Oktober) werden in der Tiefgarage Stadtmitte in Mühlacker Sanierungsarbeiten durchgeführt. In dieser Zeit kann das erste Untergeschoss nur über die Spindel (Hindenburgstraße) erreicht und wieder verlassen werden. Für die Dauer der Maßnahme wird das dritte Untergeschoss geöffnet. Das zweite und dritte Untergeschoss können, wie üblich, über die B 10 angefahren werden.