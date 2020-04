Gehölzpflegemaßnahmen hat jetzt das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart, Landesbetrieb Gewässer, entlang der Enz auf Gemarkung Mühlhausen durchgeführt. Die Gehölzpflege am Damm in Mühlhausen war notwendig, um die Standsicherheit der Hochwasserschutzanlage zu gewährleisten, so Heiko Lehmann, der beim RP Stuttgart, Außenstelle Heilbronn

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen