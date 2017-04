Pleidelsheim (p). Nachdem ein Einbrecher am späten Samstagabend von der Polizei in einem Firmengebäude in der Robert-Bosch-Straße angeschossen worden war (die VKZ berichtete), hat die Kriminalpolizei Ludwigsburg nun nicht nur dessen Identität festgestellt, sondern auch drei weitere Tatverdächtige ermittelt und

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen