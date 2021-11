Mitten in Horrheim gibt es einen neuen Anziehungspunkt: Zwischen Rathaus und Hotel Lamm lädt jetzt ein Bücherschrank zum Stöbern und Tauschen ein. Aufgestellt haben ihn Ortsvorsteherin Anita Götz, Dachdecker Martin Hartmann und Ortschaftsrat Jens Link (von rechts) an diesem Montag. Das schmucke Teil ist ein ganz besonderes: Der Eichenschrank ist das Meisterstück von Hartmanns Vater, einem Schreinermeister, „und bestimmt bald 100 Jahre alt“, berichtet die Ortsvorsteherin. Weil der Sohn keinen Platz mehr für ihn hatte, fand der Schrank nun eine neue Bestimmung. Hartmann selbst baute ihm ein Dach. In die Türen wurde Sicherheitsglas eingesetzt, neue Bretter und ein neuer Anstrich kamen dazu. Als markanter Griff dient eine alte Weinrebe. Bestückt ist der Schrank auch schon, mit Schmökern, die Anita Götz über Jahre gesammelt hat. Foto: p