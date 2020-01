„Am Ende steht die Verbesserung“

Was hat der Laser mit dem Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer in Ludwigsburg gemeinsam? Mit dieser Frage hat der Präsident der IHK-Bezirkskammer Ludwigsburg, Albrecht Kruse, am Mittwochabend im Ludwigsburger Forum am Schlosspark seine Rede zum 60. Neujahrsempfang eröffnet.

Ludwigsburg