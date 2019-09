Alte Bühnentechnik im Schloss

Ludwigsburg (p). Ein einzigartiges Technikdenkmal erlebt man am Sonntag (29. September) in Betrieb: Das historische Schlosstheater im Residenzschloss Ludwigsburg verfügt über die älteste erhaltene Bühnentechnik. Am 29. September wirft der Theatermaschinist die über 250 Jahre alte Technik an. Für das barocke Bühnenerlebnis im historischen Zuschauerraum ist eine Anmeldung unter Telefon 0 71 41 / 18 64 00 erforderlich.