Tödlicher Arbeitsunfall Großbottwar (p). Ein 30-Jähriger ist am Donnerstag gegen 13.50 Uhr in der Wagrainstraße in Großbottwar bei einem Arbeitsunfall tödlich verletzt worden, weshalb nun die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach hatte der... »