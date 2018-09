Alpenverein Ludwigsburg

Beim Vereinsabend des Deutschen Alpenvereins der Sektion Ludwigsburg berichtet Reinhold Müller am heutigen Donnerstag um 20 Uhr in der Fuchshofstraße 66 in Ludwigsburg über seine Radtour durch die französischen Alpen zur Côte d’Azur. Infos unter 0 71 41 / 90 56 15.