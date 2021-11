Drucken Ludwigsburg (p). Die Amnesty-International-Gruppe Ludwigsburg zeigt noch bis einschließlich heute (12. November) in einer interaktiven Plakatausstellung entscheidende Wegpunkte der internationalen Menschenrechtsbewegung in den 60 Jahren ihres Bestehens. In sechs großen Themenplakaten wird dabei dargestellt, wie sich die... »