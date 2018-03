After-Work-Führung durch „Out of office“

Bietigheim-Bissingen (p). Heftstreifen, Ordner, Radiergummis, Etiketten, Transparenthüllen – diese bekannten Utensilien in völlig unbekanntem Kontext zeigt die Ausstellung „Out of office. Büro-Kunst oder das Büro im Museum“ in der Städtischen Galerie in Bietigheim-Bissingen. Am Donnerstag (8. März) gibt es dort eine ganz besondere After-Work-Veranstaltung: Die stellvertretende Galerieleiterin Dr. Petra Lanfermann bietet um 17.30 Uhr eine 30-minütige Kurzführung durch die Ausstellung an. Anschließend wird der Feierabend bei einem Sekt-Apéritif eingeläutet.