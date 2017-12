Mühlacker (p). Der MPC 2000 Männerchor veranstaltet am Samstag (9. Dezember) um 18 Uhr eine adventliche Chor-Soiree in der Pauluskirche in Mühlacker. Der Chor will die Besucher mit geistlichen aber auch Advents- und Weihnachtsliedern in vorweihnachtliche Stimmung bringen. Der Eintritt ist frei. Über Spenden freut sich die Kirchengemeinde der Pauluskirche. Für Besucher wird die Kirche um 17.30 Uhr geöffnet.