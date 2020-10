Abschlepper werden bedroht

Ludwigsburg (p). Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei in Ludwigsburg gegen den noch unbekannten Fahrer eines Sprinters mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB) nach einem Vorfall am Mittwochmittag in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg. Zwei Mitarbeiter