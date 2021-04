Pforzheim (p). Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmitttag eine 27-jährige Fußgängerin in Pforzheim schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bog ein 22-jähriger Lkw-Fahrer gegen 12.15 Uhr bei grüner Ampel an der Kreuzung Jahnstraße/Bleichstraße nach rechts ab. Hierbei erfasste der Lastwagen die Fußgängerin, die im selben Moment an einer Grün zeigenden Fußgängerampel die Fahrbahn überquerte.