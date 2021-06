Pforzheim/Enzkreis (p). Eine große Gewitterzelle hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag über Pforzheim und einigen Enzkreisgemeinden entladen. Wie die Polizei berichtet, wurden sowohl in Pforzheim als auch in den Gemeinden Birkenfeld, Ispringen, Kieselbronn, Niefern-Öschelbronn, Neuenbürg und Remchingen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen