Von Dieter Schnabel

Maulbronn. Zum Abschluss des coronabedingt stark geschrumpften Programms der Klosterkonzerte Maulbronn 2020 trat der Maulbronner Kammerchor zum ersten Mal in diesem Jahr live auf, nachdem sämtliche geplante Konzerte sowohl in Deutschland als auch in Skandinavien abgesagt werden mussten. Im Rahmen