Cleebronn (p). In Tripsdrill wird diese Woche viel Gutes getan – und das bereits im 17. Jahr in Folge: Noch bis heute (4. August) läuft die diesjährige DRK Blutspende. „Bis zum Mittag des dritten Tages nach dem erfolgreichen Auftakt am

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen