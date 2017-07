Tonnenparade an der Kreuzung Katharinenstraße/Lorenzstraße in Gündelbach: Das Bioenergiedorf sorgt für aufgegrabene Straßen, durch die Müllfahrzeuge nicht kommen. Das Ergebnis: Wenn Leerung ist, sammeln sich alle Mülltonnen aus der Kästnerstraße an diesem Eck. Foto: Klaiber