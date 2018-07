Pforzheim (p). Am Samstag gegen 23.20 Uhr haben mehrere Anrufer Feuerschein in Höhe eines Pferdehofes am Pforzheimer Kutscherweg gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen brannte ein Außenlager mit etwa 500 Rundballen bereits in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr Pforzheim

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen