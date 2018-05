40 neue Parkplätze an den Berufsschulen

Mühlacker (p). Die Kreisverwaltung will mehr Parkplätze am Kreisberufsschulzentrum in Mühlacker schaffen. Wie Landrat Bastian Rosenau dem Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion und Mühlacker Kreisrat Günter Bächle auf dessen Anfrage hin antwortete, laufen die Planungen.

Aktuell finde die letzte Abstimmungsrunde mit