350 000 Blumen zaubern den Frühling in den Park

Das Wetter war im Vorfeld der Saisoneröffnung des Blühenden Barocks in Ludwigsburg dieses Jahr recht positiv – mal von den stürmischen Tagen abgesehen. Und so ist es kein Wunder, dass das Gärtnerteam pünktlich zum offiziellen Frühlingsanfang über 350 000 Frühlingsblüher in den Park gezaubert hat – Tulpen, Narzissen, Hyazinthen, Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht und andere blühende Schönheiten.

Ludwigsburg (red). Im Beisein des Ludwigsburger Oberbürgermeisters Werner Spec und zahlreicher Ehrengäste eröffnete gestern der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel die 65. Saison im Blühenden Barock. Heilbronn ist ab 17. April 2019 Gastgeber der Bundesgartenschau 2019.

In der Frühlingsbroderie direkt vor dem Schloss blühen allein 60 000 vorkultivierte Pflanzen in voller Pracht. Natürlich sind über den Winter wieder unzählige Renovierungen und Instandhaltungen im gesamten Park erledigt worden, zum Beispiel konnten ein Kilometer neue und stabilere Geländer an Treppen und steilen Wegen installiert werden.

In der Orangerie gibt es auch in dieser Saison wieder sechs wechselnde Ausstellungen, die von der Leitenden Floristin Julia Bürkle-Gröninger zusammen mit ihrem Team konzipiert und aufgebaut werden.

Gestern startete im Blühenden Barock Ludwigsburg das Frühlingserwachen. Die Ausstellung begleitet den Saisonstart des Blüba mit bunten, eindrucksvollen und vielfältigen Skulpturen und Veranstaltungen. Das Thema „Frühling“ wird von verschiedenen Perspektiven aus in Szene gesetzt.

Narzissen, Tulpen, Osterbrunnen und Kirschblütenfest – im Blühenden Barock Ludwigsburg stehen bei der gleichnamigen Ausstellung alle Zeichen auf Frühling. „Wir wollten unsere Ausstellung noch bunter gestalten, um den Besuchern das Motto Frühling nahe zu bringen“, erklärt Stefan Hinner vom Organisationsteam des Frühlingserwachens. „Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir ein paar Veränderungen vorgenommen – nicht nur der Name der Ausstellung ist anders. Wir wollen insgesamt ein bunteres Bild zeigen und die Besucher mit vielfältigeren Skulpturen und Installationen begeistern.“

So wird Stroh zwar immer noch eine Rolle beim Frühlingserwachen spielen, es wird aber von Blumen, Textilien oder bunter Jute begleitet. Um die Figuren rund um das Thema „Frühling“ aufzubauen und in Szene zu setzen, waren seit mehreren Wochen rund 15 Mitarbeiter beschäftigt. „Es ist viel Fingerspitzengefühl, Ausdauer und Kreativität nötig, bis hier alles passt“, erklärt Stefan Hinner. „Die frühlingshaften Kunstwerke sollen die Besucher begeistern.“

Eine der Hauptattraktionen ist die riesige Quietscheente. „Die Entenskulptur haben wir mit frischen, gelben Blumen bepflanzt und schaffen damit eine wirklich frühlingshafte Figur, die ins Auge sticht – eine wunderschöne Blumeninstallation“, erklärt Stefan Hinner. „Die Ente ist mit rund 1000 gelben Hornveilchen geschmückt. Ein gigantischer Anblick.“

Eine weitere Attraktion gibt den Besuchern die Möglichkeit, ganz wie in Japan ein Picknick unter der Kirschblüte zu erleben. Um das japanische Kirschblütenfest Hanami, was so viel wie „Kirschblüten betrachten“ bedeutet, den Menschen näher zu bringen, haben die Gärtner des Blühenden Barock zehn weitere japanische Zierkirschenbäume zur frühen Blüte gebracht. „Die Bäume mit ihren unzähligen Kirschblüten blühen jetzt pünktlich zur Eröffnung. Genau so haben wir uns das vorgestellt. Das Frühlingserwachen bietet den Besuchern einfach einen einzigartigen Start in diese wunderschöne Jahreszeit“, ist sich Stefan Hinner sicher. „Es ist schön zu sehen, wie die Natur sprießt und erwacht und wie sich unsere Ausstellung nahtlos in dieses Bild einfügt.“

Passend zur Jahreszeit wird auch das Thema Ostern präsent sein. Für die große Ostereierallee mit unzähligen echten Eiern wurden auch in diesem Jahr schon wieder mehr als 900 Eier, zu großen Teilen von den Landfrauen Affalterbach und der Kirchengemeinde Grünbühl, gespendet. Somit gibt es bei Deutschlands größter Ostereierallee in jedem Jahr neue Schönheiten zu bestaunen. Weitere Osterinstallationen sind der Osterbrunnen, welcher von den Landfrauen Affalterbach geschmückt wurde, ein Osterhase beim Eierfärben, eine Osterkerze, eine Osterkrone und ein Lehrpfad der viele Fragen rund um das Osterfest beantwortet.

Vom Heimatmuseum-Däuble aus Möglingen stammen die Exponate „Auszüge aus alten Handwerksbesuchen“, welche es täglich auf der überdachten Ausstellungsfläche zu sehen gibt. Immer sonntags – bei trockener Witterung – gibt es weiteres „Landlust-Ambiente“ mit historischem Flegeldreschen sowie einer historischen Stroh-Seil-Maschine, die schöne Strohbänder herstellt. Die „gute alte Zeit“ wird zudem auch durch das Backen leckerer Spezialitäten in einem echten Holzofen zelebriert und natürlich gibt es auch viele andere Leckereien auf der Ausstellung zu genießen.

Nun ist es fast 60 Jahre her, dass im Blühenden Barock der Märchengarten eröffnet wurde – und nach dem Erfolg der Ludwigsburger Gartenschau hat BlüBa-Gründer Albert Schöchle mit „seinem“ Märchengarten eine weitere Erfolgsgeschichte initiiert.

Seit der Eröffnung des Märchengartens am 16. Mai 1959 mit gerade einmal neun Attraktionen ist der Märchengarten seitdem stetig gewachsen, auf nun über 50 Szenen, ohne dass der eigentliche Charme des Märchengartens verändert wurde.

Pünktlich zur Saisoneröffnung sind im Jubiläumsjahr des Märchengartens bei Max und Moritz zwei neue Szenen fertiggestellt und in Betrieb genommen worden. Denn: Witwe Bolte hat eine neue Nachbarin bekommen – und zwar: sich selbst. Neben der bereits bekannten Szenen in Witwe Boltes Küche, gibt es nun zur Vervollständigung der Streiche um die zwei Lausbuben von Wilhelm Busch auch die Szene in Witwe Boltes Hühnerhof.

Damit dies umgesetzt werden konnte, musste Schneider Böck umziehen. Sein neu eingerichtetes Atelier befindet sich jetzt direkt am Märchenbach – denn was läge näher, als den Streich, in dem die beiden Buben den Steg über den Bach ansägen, direkt an den Bach zu verlegen. So kann man nun beim Einstieg zur Bootsfahrt die beiden Jungs vor dem Haus von Schneider Böck, bei der angesägten Brücke beobachten.

Zum echten Geburtstag des Märchengartens am 16. Mai gibt es noch eine weitere Überraschung: Tumult im Märchenwald! In Zusammenarbeit mit der Filmakademie Baden-Württemberg entstand 2019 die neuste Attraktion im Märchengarten: In „Tumult im Märchenwald“ dürfen junge Besucher Ordnung zurück in eine ins Chaos gestürzte Märchenwelt bringen. Sie stapeln die Bremer Stadtmusikanten und vertreiben die Räuber, bringen den Märchenfiguren ihre verlorene Gegenstände zurück und jagen Froschkönige durch den Märchenteich. Der Clou: Bei dem ganzen Tumult geht es nicht ums Gewinnen, sondern gemeinsam mit den Märchenfiguren Quatsch zu machen.