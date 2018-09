3000 Euro Schaden an geparktem Auto

Kornwestheim (p). Nach einer Verkehrsunfallflucht, die zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim begangen worden ist, sucht das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 0 71 54 /1 31 30, nach Zeugen. Der Ford eines 32-Jährigen war am Fahrbahnrand geparkt. Vermutlich beim Einparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker den linken Seitenspiegel, den hinteren linken Kotflügel sowie die Stoßstange am Heck des Ford. Ohne sich um den Schaden von rund 3000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub.