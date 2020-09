2000 Euro Schaden bei Parkplatzrempler

Bietigheim-Bissingen (p). Ein Schaden von etwa 2000 Euro an einem in der Ringstraße in Bietigheim-Bissingen abgestellten Hyundai ist die Bilanz einer Unfallflucht, die sich am Montag zwischen 11.45 und 13 Uhr ereignet hat. Der Schaden entstand laut Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken, als ein unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Hyundai stieß und sich anschließend davon machte. Unter der Telefonnummer 0 71 42 / 40 50 nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen Hinweise von Zeugen entgegen.