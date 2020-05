Drucken Kornwestheim (p). Am Pfingstsonntag ist es so weit und der Rote Flitzer des Fördervereins Schienenbus in Kornwestheim startet nach der Corona-Zwangspause in die Sommersaison. Die drei historischen Schienenbusse steuern am Pfingstsonntag (31. Mai) drei Ziele mit ganz... »