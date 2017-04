1500 Euro Schaden durch Vandalismus

Schwieberdingen (p). Einen Schaden in Höhe von schätzungsweise 1500 Euro haben bislang unbekannte Vandalen in der Nacht zum Dienstag in Schwieberdingen angerichtet. In der Vaihinger Straße haben die Unbekannten nach Angaben der Polizei an einer Veranstaltungsstätte eine Metallaußenmarkise beschädigt und diese aus den Führungsschienen gerissen. Der Polizeiposten Schwieberdingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0 71 50 / 3 12 45 zu melden.