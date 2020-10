Bietigheim-Bissingen (p). Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat vermutlich beim Ausparken am Mittwoch gegen 21.45 Uhr einen in der Lise-Meitner-Straße in Bietigheim-Bissingen abgestellten Mercedes beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 0 71 41 / 40 50 entgegen.