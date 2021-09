Mönsheim (LE). Am 22. Januar war Mönsheims älteste Bürgerin der erste „Impfling“ im Kreisimpfzentrum (KIZ) des Enzkreises. Nun, nach gut acht Monaten, wird die Einrichtung in der Appenberg-Sporthalle in Mönsheim die Pforten schließen. Zuvor allerdings will man bei der Kreisverwaltung

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen