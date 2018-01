Drucken Viele Bahnreisende vergangener Jahrzehnte schwelgten in nostalgischen Erinnerungen, als sie am Wochenende die Ausstellung der Modelleisenbahner beim Bahnhof in Mühlacker besuchten: Drehten da doch Miniaturen jener Zuggattungen ihre Runden, in deren Original sie einst auf dem Weg... »