Drucken Gut besucht waren gestern die Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals in der Vaihinger Kernstadt. In der evangelischen Stadtkirche und im Lamparterhaus nutzten Geschichtsinteressierte die Möglichkeit, historische Bauwerke hautnah zu erleben. Vaihingen. Zwei der ältesten Bauwerke in... »