Mit dem Sieg gegen Würzburg hat der VfB Stuttgart am Sonntag den Wiederaufstieg in die erste Fußballbundesliga perfekt gemacht. Deshalb möchte die VKZ diese Woche wissen: Was glauben Sie, wie die Stuttgarter in der nächsten Saison abschneiden?

Das wird super. Die Jungs werden ganz bestimmt Meister. Wenn sie sich anstrengen, ist vielleicht die Europa League drin. Sie sollten aufpassen, dass sie nicht gleich wieder absteigen.

