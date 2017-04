Vaihingen (p). Die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen ist am Montag gegen 14.50 Uhr mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften in die Einsteinstraße in Vaihingen ausgerückt. Auf einer Brachfläche zwischen der stillgelegten Bahnlinie und einem Firmengelände war aus bislang unbekannter... »