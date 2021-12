Braucht die Vaihinger Kernstadt mehr Lichterglanz in der Weihnachtszeit? Der Gewerbeverein in-Vai und das Citymanagement wollen per Crowdfunding neue Beleuchtungselemente beschaffen, die ab dem nächsten Jahr Feststimmung verbreiten sollen. Die VKZ möchte daher dieses Mal von Ihnen wissen: Was halten Sie von der Idee?

Na klar. Die Innenstadt kann etwas mehr festlichen Glanz brauchen. Ich werde mich beteiligen. Das ist meiner Meinung nach unnötig. Mir gefällt die bislang dezente Weihnachtsbeleuchtung. Ich bin dafür, allerdings sollten auch die Stadtteile davon profitieren – nicht nur die Kernstadt.

Danke für die Teilnahme. Die Umfrage ist nicht repräsentativ.