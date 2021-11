In Deutschland steigen die Infektionszahlen mit dem Coronavirus in immer neue Höhen. Ähnlich in Österreich, wo die Regierung bald alle Bürgerinnen und Bürger zur Impfung verpflichtet. Die Diskussion nimmt deshalb auch hierzulande Fahrt auf. Deshalb möchte die VKZ dieses Mal von Ihnen wissen: Was denken Sie über eine mögliche Corona-Impfpflicht in Deutschland?

Von einer allgemeinen Impfpflicht halte ich nichts. Das muss noch immer jeder für sich entscheiden. Darüber muss debattiert werden, denn anders bekommen wir das Virus wahrscheinlich nie in den Griff. Ich halte eine verpflichtende Impfung nur für bestimmte Berufsgruppen wie in der Pflege für sinnvoll.

Danke für Ihre Teilnahme. Die Umfrage ist nicht repräsentativ.