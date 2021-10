Am Montag endete in Bayern die Maskenpflicht im Schulunterricht, ebenso in Berlin an den Grundschulen. Damit ist nach dem Saarland und Brandenburg der Unterricht in vier Bundesländern – zumindest teilweise – maskenlos. in Baden-Württemberg und Sachsen wird es erwogen. Was halten Sie davon?

Es ist noch zu früh für eine Abschaffung der Masken an Schulen. Es wäre sinnvoller, wenn Eltern für ihre Kinder entscheiden dürften. Kinder sollen prinzipiell keine Masken tragen müssen.

