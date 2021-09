Umfrage der Woche

Sabine und Markus Hägele haben die S-VKZ-Touren in diesem Jahr abgefahren. Ihr Eindruck: „Bei der Nachfahrt der verschiedenen Tourvorschläge haben wir wieder einmal viele neue Strecken und Orte kennengelernt. So waren wir erstaunt über die mögliche Variante von Hochdorf nach Riet, waren zum ersten Mal in Schmie unterwegs und haben begeistert die Abfahrt von Wiernsheim ins Strudelbachtal nach Eberdingen genossen. Von dort kommt auch das Erinnerungsfoto, denn kurz nach dem Freibad in Eberdingen wurden wir auf diese spektakulären Kürbisse aufmerksam. Wir freuen uns auf eine Tour 2022 (hoffentlich) in großer Runde.“ Mit dieser Einsendung nehmen die Hägeles auch am Gewinnspiel um eine Jahresration Ensinger teil.