Umfrage der Woche

Nicht erst seit Corona kaufen immer mehr Menschen online statt im Laden in der örtlichen Fußgängerzone ein. Die Versuche der Städte und Gemeinden, die Kunden in die Innenstädte zu locken, bleiben oft Strohfeuer. Der Chef der Drogeriekette Roßmann, Raoul Roßmann, hat nun eine Verteuerung des Internet-Shoppings ins Spiel gebracht. Etwa in Form einer Paketsteuer oder eines höheren Mehrwertsteuersatzes für Online-Händler. Die VKZ möchte deshalb dieses Mal von Ihnen wissen: Halten Sie das für einen sinnvollen Vorschlag?

Nein, denn vieles bekommt man in den Geschäften vor Ort gar nicht. Da ist man zum Einkauf im Internet förmlich gezwungen. Ja, schließlich muss der Online-Handel beispielsweise keine Ladenmiete zahlen und hat so einen unfairen Wettbewerbsvorteil. Das Einkaufserlebnis ist mir wichtig. Wenn es in der Innenstadt keine Aktionen oder Gastronomie gibt, kaufe ich weiter online ein.

