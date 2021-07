Kultusministerin Theresa Schopper lässt Genderstern in Schulen zu, um für geschlechtergerechte Sprache zu sensibilisieren. Ob das Sternchen in Aufsätzen oder Prüfungen genutzt werden soll, ist soll den Schulen freigelassen sein. Was halten Sie davon?

Das ist eine „Vergewaltigung der Sprache“. Wozu braucht man so etwas Überflüssiges? Endlich! Es war längst Zeit, dass so etwas passiert. Mich interessiert das Gendern überhaupt nicht.

Comments Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.